Das Café & Bar Celona wird Nachfolger von C&A in der Ahauser Innenstadt. Das Café wird in der zweiten Jahreshälfte in exponierter Ecklage direkt am Rathausplatz in 1a-Lage der Innenstadt auf 960 m² eröffnen. Brockhoff betreute die Anmietung durch Celona. Bereits vor über 20 Jahren hatte Brockhoff in der Marktstraße

[…]