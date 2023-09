CELLS und Deutsche Finance bauen am Holstenwall

Die Cells Group entwickelt in Partnerschaft mit der Deutsche Finance International ein Büroprojekt mit circa 11.500 m² Mietfläche am Holstenwall in Hamburg. Durch ein aufwendiges Redevelopment am Eingangstor zur City entstehen bis zu 740 hochmoderne Büroarbeitsplätze und mindestens 300 m² Gastronomieflächen im historischen Ambiente.

