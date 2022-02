Cells kauft Frankfurter Lateral Towers für Kamco für 155 Mio. Euro

Die Cells Group erwirbt für Kamco Invest Group die Lateral Towers in Frankfurt und sichert dem Unternehmen damit die erste Büroimmobilie in Deutschland. Das Objekt in zentraler Lage verfügt über insgesamt 46.000 m² Bürofläche und ist langfristig an die Commerzbank vermietet. Laut Marktkreisen liegt der Kaufpreis bei rund 155 Mio. Euro.

