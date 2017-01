Cells Group: Drei Mal voll vermietet

Die Cells Group hat sich im vergangenen Jahr erfolgreich drei voll vermietete Büroimmobilien in Frankfurt sichern können. Nach dem Kauf des Taunus Turms in Eschborn und der Lahnstraße 60 im Gallusviertel ging, wechselte auch das Büroobjekt in der Darmstädter Landstraße 116 in den Bestand des Asset Managers.

Die Cells Group kaufte das Bürogebäude im Auftrag eines Privatinvestors von Internos Global Investors, die die Immobilie vor rund 13 Jahren für einen verwalteten Fonds gekauft haben. Das 2003 errichtete Gebäude umfasst eine Gesamtmietfläche von 5.816 m², die vollständig vermietet ist. Größte Nutzer sind Amadeus Fire und Svenska Handelsbanken.

[…]