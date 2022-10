Celle: Bunte und Highstreet legen Grundstein für Hampton by Hilton

Johann Bunte und die Highstreet Group haben in der vergangenen Woche in Celle im Beisein von Celles Oberbürgermeister Dr. Jörg Nigge die Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt ihres gemeinsamen Projekts „Hotel und Wohnen am Französischen Garten“ gefeiert.

.

Mit zahlreichen Gästen wurde auf diesen Meilenstein in der Projektrealisierung angestoßen und auch eine Zeitkapsel in das Fundament der Bodenplatte eingelassen. Befüllt wurde die Zeitkapsel u.a. mit aktuellen Tageszeitungen, Bauplänen, dem traditionellen Ratzeputz Schnaps sowie einer gläsernen Celler-Münze, die nur besonderen Anlässen vorbehalten ist.



Auf dem Grundstück entstehen ein Hotel der Windrose Hospitality mit der Marke „Hampton by Hilton“ mit 141 Zimmern und 50 Stellplätzen sowie insgesamt 113 Wohneinheiten inklusive einer Tiefgarage. Der entsprechende Mietvertrag waren Anfang September unterzeichnet worden [wir berichteten]. Früher waren auf dem Areal Teile der „Alten Heidekaserne“ beheimatet, die im 19. Jahrhundert eine der größten militärischen Anlagen des Deutschen Reiches war. Das Hotel soll bereits in Q3/2024 und das Wohnungsbauprojekt in Q3/2025 fertiggestellt sein.