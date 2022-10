Die Amanthos GmbH & Co. KG hat das italienische Kaffee– und Bistrokonzept “Celebre Bar” bei der Anmietung seines zweiten Standorts in Stuttgart beraten. Die ca. 60 m² große Ladeneinheit befindet sich in der 1a-Lage auf der Königstraße 10a. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor mit Hauptsitz in Köln.

