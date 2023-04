CE Projekt plant Umbau des Brühl-Centers

Das Merseburger Brühl-Center hat endlich eine neue Zukunftsperspektive: Der Projektentwickler plant das Einkaufszentrum unter dem Namen „Marktgalerie“ nicht nur zu revitalisieren, sondern auch mit der Schaffung von Arztpraxen, Büroflächen und Wohnflächen neu zu positionieren. Damit könnte der Schandfleck bald der Vergangenheit angehören.

CE Projekt plant die Fertigstellung für das Gesamtprojekt Am Brühl 1A bis Ende 2025/Anfang 2026. Auf einer BGF von 30.000 m² soll ein breiter Nutzungsmix entstehen. Neben der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, werden Arzt- und Physiopraxen, Einzelhandel, ein Pflegeheim mit 80 Zimmern, ein Sportzentrum und ein regeneratives Parkhaus mit vertikalem Garten an der Fassade geschaffen. Eine Smile Eyes MVZ wird sich im EG und 1. OG des Hauses A befinden, welche bereits mit über 15 Standorten in Deutschland vertreten ist.



Zum Auftakt startet der Leipziger Projektentwickler mit einem Ärzte- und Bürohaus direkt an der Straße Brühl, da für diesen Bauabschnitt bereits eine Baugenehmigung vorliegt. Ziel sei es bis zum 1. Quartal 2024 den gesamten Bauantrag einzureichen. Dieser Weg werde in enger Abstimmung mit dem Stadtrat bestritten.