CDU-MdB Oliver Wittke wechselt in die Immobilienwirtschaft

CDU-MdB Oliver Wittke

© Oliver Wittke

Der bisherige parlamentarische Staatssekretär Oliver Wittke (CDU) wechselt vom Wirtschaftsministerium in die Immobilienwirtschaft und wird Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA). Der CDU-Bundestagsabgeordnete kündigte in einem Schreiben am Montag an, dass er Bundeskanzlerin Angela Merkel um seine Entlassung aus dem Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie gebeten habe. Nach 25 Jahren in der Berufspolitik will er mit Mitte 50 noch einmal eine neue berufliche Herausforderung annehmen und „die Durchlässigkeit von Politik und Wirtschaft leben.“ „Ich habe es in der Vergangenheit sehr schätzen gelernt, neben meinen politischen Spitzenämtern als Landtags- und Bundestagsabgeordneter, Oberbürgermeister, Landesbau- und Verkehrsminister sowie Generalsekretär der NRW-CDU auch in der Wirtschaft als Projektassistent einer Entwicklungsgesellschaft, Abteilungsleiter eines Immobilienkonzerns und Mitglied der Geschäftsführung eines Bauunternehmens Erfahrungen sammeln zu können“, so Wittke. Für ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner ist die Besetzung ein „weiterer Meilenstein im Wachstum“ des Verbands. „Es kommt nicht häufig vor, dass jemand so viele Fähigkeiten für die Hauptgeschäftsführertätigkeit mitbringt", so Mattner.

Das derzeitige Regierungsmitglied soll sein Amt beim ZIA im Herbst 2020 antreten – das genaue Datum hängt noch von einer Entscheidung der Bundesregierung aufgrund der Empfehlung eines beratenden Gremiums ab. Es befindet darüber, ob das Regierungsmitglied beim ZIA in einem Bereich arbeitet, in dem das ehemalige Mitglied der Bundesregierung während seiner Amtszeit tätig war. Eine Untersagung soll in der Regel die Dauer von einem Jahr nicht überschreiten. Mit Datum vom heutigen Tag hat der nordrhein-westfälische Abgeordnete die Bundeskanzlerin um Entlassung aus dem Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs zum 31. Oktober gebeten und bleibt bis zu seiner Arbeitsaufnahme in der Immobilienbranche Abgeordneter.



Klaus-Peter Hesse kehrt nach Hamburg zurück

Gleichzeitig gibt der ZIA bekannt, dass der langjährige Geschäftsführer Klaus-Peter Hesse, derzeit Sprecher der Geschäftsführung, den Verband auf eigenen Wunsch verläßt. Nach elf Jahren Tätigkeit, anfänglich als Pressesprecher, dann als Geschäftsführer, widmet er sich in seiner Heimatstadt Hamburg neuen beruflichen Herausforderungen. Hesse hatte den Vorstand frühzeitig über seine persönliche Entscheidung informiert, damit auf dieser bedeutenden Stelle keine Vakanz entsteht. „Klaus Peter Hesse hat den ZIA geprägt und ihm in der Verbandslandschaft durch seine akquisitorische Fähigkeit und sein politisches Geschick seine führende Stellung erarbeitet“, sagt Mattner. „Wir bedauern seine Rückkehr in die Hansestadt und freuen uns gleichzeitig über eine weitere Zusammenarbeit mit ihm auf ehrenamtlicher Ebene“.