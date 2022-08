CDM Smith zieht ins Düsseldorfer Bürocenter Nord

Zum 01.12.2022 wird die CDM Smith Consult GmbH rund 320 m² im Bürocenter Nord in der Kanzlerstraße 2 beziehen. Das Ingenieur- und Bauunternehmen unterhält in Deutschland vierzehn Niederlassungen. Zukünftig wird es auch in dem Büroquartier in Düsseldorf-Rath zu finden sein, das über rund 30.000 m² Gesamtfläche und sechs Gebäude verfügt. Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Brune Immobilien Gruppe. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Mieterseite beratend tätig.

.