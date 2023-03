CCC verlängert im Essener Westside

CCC Essen Digital hat die Fläche für sein Customer Contact Center in der Paul-Klinger-Straße 13-15 in Essen langfristig verlängert. Das Unternehmen sitzt seit 2017 in der Weststadt und betreibt dort für Facebook ein Löschzentrum [wir berichteten].

Im Auftrag des geschlossenen Immobilienfonds Trinkaus Europa Immobilienfonds Nr. 11 der HSBC wurde die Orcapital von der Eigentümerseite mit der Verhandlungsführung bei der Prolongation des Mietvertrags beauftragt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Vereinbarung konnte der aktuelle Alleinmieter CCC Essen Digital GmbH frühzeitig langfristig an das Gebäude in der Paul-Klinger-Straße 13-15 in Essen gebunden werden und belegt damit weiterhin rd. 10.000 m² Mietfläche.



„Wir sind froh in Zusammenarbeit mit der Eigentümerin ein Konzept zur frühzeitigen Prolongation entwickelt und mit dem Bestandsmieter hierüber Einigung erzielt zu haben. Dies führt gerade in der aktuellen Marktphase zu Planungssicherheit für beide Parteien. Darüber hinaus ist es gleichermaßen ein Bekenntnis für das WestSide, welches nicht nur über eine moderne Gebäudeausstattung sowie effiziente Flächenstruktur verfügt, sondern gleichzeitig auch ein hochattraktives Arbeitsambiente inkl. begrünten Innenhof bietet. Dies, in Kombination mit der guten Lage innerhalb der Essener Weststadt, macht das Objekt zu einem Anziehungsort im War of Talents.“, so Gabriele Wilke, Associate Letting & Asset Management bei Orcapital.



Das WestSide wurde 2005 für ein marktführendes IT-Unternehmen entwickelt und verfügt über ein eigenes Rechenzentrum. Mit einem gefrästen Steinsockel aus Einsen und Nullen – dem binären Code – wird darüber hinaus verdeutlicht, dass das WestSide ideale Voraussetzungen für IT-nahe Branchennutzer bietet. Die CCC Essen Digital GmbH ist seit 2017 Solitärnutzer des Gebäudes [wir berichteten].