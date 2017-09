Update: Facebook-Löschzentrum zieht in die Essener Weststadt

Jetzt ist es offiziell: Die CCC Essen Digital GmbH hat durch Beratung der Cubion Immobilien AG ca. 10.000 m² Bürofläche in der Paul-Klinger-Straße 13-15 für ein neues Customer Contact Center angemietet und wird die Westside-Büros zukünftig als Solitärnutzer belegen. Wie der Dienstleistungsanbieter Competence Call Center inzwischen bestätigte, wird hier das Löschzentrum von Facebook Einzug halten [Facebook-Löschzentrum kommt nach Essen], damit ist der Alternativstandort „City-Tower“ vom Tisch. Der Betrieb wird etwas später als ursprünglich angekündigt starten, das der bisherige Ankermieter Bitmarck erst zum Ende des Jahres die Flächen leerziehen wird, um in die Friedrichstraße -

in das Neubauprojekt der Europa-Center AG - umzusiedeln [Baustellenfest am Europa-Center Areal in Essen].

.

An dem neuen Standort in der Essener Weststadt wird für etwa 500 neue Mitarbeiter ein überaus modernes Arbeitsumfeld geschaffen. Hierzu gehört auch ein Campusbereich im Innenhof, der eine hervorragende Aufenthaltsatmosphäre und entspannenden Wohlfühlfaktor bietet. Dieses und die sehr gute infrastrukturelle Anbindung des Gebäudes waren mit ausschlaggebende Faktoren für die Anmietung. Darüberhinaus verfügt die Immobilie über eine sehr gute und hochwertige Gebäudetechnik, die seit Anfang des Jahres von der RGM Facility Management bewirtschaftet wird. Die viergeschossige Büroimmobilie wird von der HSBC Trinkaus Real Estate GmbH verwaltet und gehört zum geschlossenen Immobilienfonds Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr.11.