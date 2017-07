CCC Holding siedelt sich in Duisburg an

Die Competence Call Center Holding GmbH (CCC Holding) mit Sitz in Wien wird im Rahmen seiner Wachstumsstrategie im September seinen insgesamt 18. Standort in Duisburg eröffnen. In der Königstraße 13 wird der Call Center Betreiber rund 250 neue Plätze schaffen, um Dienstleistungen für Bestandskunden aus dem e-Commerce und Versicherungssektor zu erbringen. "Mittelfristig wollen wir hier sogar auf 450 Mitarbeiter anwachsen“, so Christian Legat, Geschäftsführer der CCC Holding GmbH.

.

Ausschlaggebend für den Duisburger Standort waren die zentrale Lage gleich neben der U-Bahn Station König-Heinrich-Platz und dem „Life Saver“-Brunnen. „Die Verkehrsanbindung ist ideal für die Branche“, weiß Ralf Meurer, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (GFW Duisburg), dessen Team die Ansiedlung begleitet hat. „Uns freut insbesondere die hohe Mitarbeiterzahl, die hier kurz- und mittelfristig am Wirtschaftsstandort durch das Unternehmen geschaffen wird."