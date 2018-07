CCC eröffnet Premium Concept-Store im Murpark

Im Neubauteil des Grazer Shopping Centers Murpark auf der Ostbahnstraße 3 eröffnet der internationale Schuhmode-Anbieter CCC Austria, der seinen Sitz in Graz hat, morgen auf 750 m² einen Premium Concept-Store. Es ist die zwölfte Filiale in der Steiermark und die 47. österreichweit.

.

„Beim Premium Concept-Store, den wir in Österreich bisher nur einmal haben, handelt sich um das modernste Shopdesign Europas für größere Verkaufsflächen und die Top-Kategorie der Einkaufszentren“, erklärt Gerald Zimmermann anlässlich der Neueröffnung. „Es wurde von einem internationalen Architektenteam in London entwickelt und ist auf die absolut leichte Orientierung für die KundInnen samt gut sichtbarer Preis-Kommunikation ausgerichtet. Der Schuhtyp steht im Vordergrund, wofür auch spezielle Präsentationsinseln und eigene Spezialmöbel entwickelt wurden“, so Zimmermann weiter.