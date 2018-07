CCC eröffnet Flagship-Store in Berliner Bestlage

Tauentzienstraße 6

Auf der Berliner Tauentzienstraße 6, gegenüber dem KaDe We, hat die Schuhmode-Gruppe CCC am Donnerstag (28.6.) einen fast 1.800 m² großen Flagship-Store eröffnet und damit den siebenten Shop in Berlin und das 79. Outlet in Deutschland.

„In dem denkmalgeschützten und revitalisierten Gebäude aus den 1950er-Jahren, der ‚Alten SEB Bank‘, haben wir eine hervorragende Möglichkeit gefunden, unser breites Angebot mit dem Premium Store-Concept optimal zu inszenieren“, sagte Henri Hampe, Geschäftsführer der CCC Germany GmbH, anlässlich der Neueröffnung.



„Damen- und Herrenschuhe werden jeweils durch Taschen-Sortimente abgerundet und bei Sportschuhen führen wir neben der Eigenmarke Sprandi auch Puma, New Balance, Kappa und Converse All Star. Die Aufnahme weiterer Brands in unser Sortiment wird gerade vorbereitet“, fasst CCC-Geschäftsführer Henri Hampe zusammen. Rund 40 MitarbeiterInnen sind in dem neuen Flagship-Store beschäftigt.