CCC Austria baut kroatisches Filialnetz weiter aus

Mit der Eröffnung einer Filiale im Neubauteil des Shoppingcenters Supernova in Zadar am 22. 3. 2018 setzt die Schuhhandels-Gruppe CCC Austria mit dem Sitz in Graz ihre Filial-Expansion in Kroatien fort und kommt damit auf 24 Standorte in Kroatien, 13 in Slowenien, 46 in Österreich und 77 in Deutschland.

.

„Speziell mit dieser Filialeröffnung bedienen wir die gesamt Küstenregion, denn das Supernova in Zadar ist im Umkreis von 100 km das dominierende Fashion-Einkaufszentrum, das überdies auch von Touristen stark frequentiert wird. Damit sind wir ab sofort in Zadar gleich zweifach vertreten, denn schon seit dem Frühsommer 2016 führen wir in der innerstädtischen City Galleria ein CCC Familien-Schuhfachgeschäft“, erklärt CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus nicht nur die österreichische CCC-Gesellschaft führt, sondern auch die slowenischen, kroatischen und deutschen CCC-Tochtergesellschaften.



„Kroatien ist für CCC auch deshalb besonders interessant, weil kroatische Frauen den höchsten Einkommensanteil für Mode zur Verfügung haben und insbesondere für Schuhe“, stellt Zimmermann fest. „Damit unterscheidet sich ihr Kaufverhalten ganz erheblich von jenem der Konsumentinnen in Österreich, Slowenien und Deutschland."



Die Konzernmutter CCC S.A. hat im Vorjahr erstmals etwas mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erzielt, die Einzelhandels-Erlöse um 31,7 Prozent gesteigert, wobei es im Internethandel einen Zuwachs von 111 Prozent gegeben hat, und das EBITDA um zwölf Prozent erhöht.