CC Real baut Beteiligung an Madigan Capital aus

Die Wiener Investment- und Asset-Management-Gesellschaft CC Real erhöht ihre Beteiligung am australischen Debt-Spezialisten Madigan Capital. Mit dem Schritt stärkt das Unternehmen seine internationale Plattform für Immobilienfinanzierungen parallel zum Generationenwechsel beim Sydneyer Manager.

.

CC Real hat ihre Eigenkapitalbeteiligung an Madigan Capital deutlich ausgebaut. Die Transaktion steht im Zusammenhang mit dem geplanten Rückzug des Gründers Michael Wood aus dem operativen Geschäft. Im Zuge der Nachfolgeregelung erhöhen die Österreicher ihren Anteil substanziell, während das bestehende Management maßgeblich beteiligt bleibt. Barry Brakey übernimmt erneut den Vorsitz im Board.



„Madigan Capital ist der zentrale Pfeiler unserer internationalen Immobilien-Debt-Strategie“, ergänzt Brakey. „Die Plattform verbindet tiefgehende lokale Marktkenntnisse mit unseren globalen Investmentkompetenzen und ermöglicht es uns, Kapital selektiv und in relevantem Umfang einzusetzen.“



Madigan Capital, 2016 gegründet, verwaltet nach eigenen Angaben rund 2 Milliarden AUD und zählt zu den etablierten institutionellen Managern für Immobilienfinanzierungen in Australien. CC Real war 2020 erstmals eingestiegen; mit der Aufstockung vertieft das Unternehmen die Partnerschaft und unterstreicht die strategische Bedeutung von Real-Estate-Debt innerhalb seiner globalen Investmentplattform.



Für CC Real ist Madigan Capital ein zentraler Baustein der internationalen Debt-Strategie. Das Segment gewinnt angesichts wachsender institutioneller Nachfrage nach Private-Credit-Lösungen im gewerblichen Immobilienbereich an Bedeutung. Parallel zur Aufstockung des Investments plant CC Real zudem seine Aktivitäten im Bereich Private Real Estate Debt Investment Management in Europa weiter auszubauen und dabei gezielt auf die Expertise und Marktkenntnis des Teams von Madigan Capital zurückzugreifen.