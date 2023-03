CC kündigt erstes Projekt in Linz an

Der Projektentwickler Consulting Company Immobilien wird 2023 zwei neue Wohnbauvorhaben starten, davon das erste auf dem Linzer Wohnungsmarkt. Zwei bereits in Bau befindliche Wohnanlagen werden darüber hinaus in Kürze fertiggestellt.

.

Im Sommer 2023 wird das Projekt Huttengasse 6 im 14. Wiener Gemeindebezirk an seine künftigen Bewohner übergeben. Hier entstehen in urbaner Lage 44 Mietwohnungen mit 40 m² bis 115 m², die den „CC-Cluster“ mit den bereits abgeschlossenen, nahegelegenen Entwicklungsprojekten Steinterrassen, Körnerkaserne und Breitenseerstraße ergänzen wird. Im vergangenen August feierte CC die Dachgleiche des Gebäudes [wir berichteten].



Knapp danach, im Herbst 2023, wird das erste CC-Projekt nördlich der Donau in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk fertiggestellt werden. Die Anlage umfasst 40 Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie zwei Geschäftslokale, demnächst erfolgt der Verkaufsstart für die Eigentumswohnungen. Das attraktive Umfeld mit großen Grünflächen, Sportplätzen, Kletterhalle, zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Schulen sichert hier ausgezeichnete, langfristige Wertsteigerung.



Neu gestartet wird hingegen ein Projekt in der Kobelgasse 9-11 im 11. Bezirk (Simmering). Es werden 50 Einheiten errichtet, die als Eigentumswohnungen verkauft werden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 vorgesehen.



Mit dem letzten Projekt des Jahres startet Consulting Company Immobilien erstmals auf dem Wohnungsmarkt der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Im nördlich der Donau gelegenen Stadtteil Urfahr/Auberg werden in der Parzhofstraße 42 Eigentumswohnungen sowie 49 Garagenplätze entstehen. Das Angebot umfasst dabei Wohnungsgrößen von zwei bis vier Zimmern. Auch hier sorgen die sehr gute Verkehrsanbindung Richtung Zentrum sowie die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten für hohe urbane Lebensqualität.



„Consulting Company Immobilien wird auch 2023 an ihrem soliden Wachstumskurs festhalten, unverändert investieren und für die kommenden Jahre weitere Entwicklungsprojekte suchen und akquirieren“, erklärt CC-Vertriebschef Georg Kammerstätter. „Eine Verschiebung oder gar ein Stopp von Projekten kam für uns nie in Frage, denn der mittel- und langfristige Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum in Wien und Linz ist evident.“