CBW mietet 600 m² am Frankfurter Hauptbahnhof

Die CBW College Berufliche Weiterbildung GmbH wird zum 01.01.2022 rund 660 m² Bürofläche Am Hauptbahnhof 16 in Frankfurt beziehen. Für das Weiterbildungsinstitut, das Schulungen, Beratungsleistungen und Firmenseminare anbietet, ist es nach Hamburg und Berlin der dritte Standort in Deutschland. Das Bürogebäude verfügt insgesamt über 3.800 m² Gesamtfläche und ist Teil eines Luxemburger Fondsvehikels von Swiss Life Asset Managers. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses sowohl auf Mieter- als auch Vermieterseite beratend tätig.

.