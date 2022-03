CBRE wird Anfang 2023 rund 4.200 m² Gesamtmietfläche in der Büro-Projektentwicklung BEAM von Signa Real Estate in Berlin-Mitte beziehen. Dafür legt CBRE seine Berliner Büros an der Schützenstraße, dem Hausvogteiplatz und dem Beisheim Center zusammen. Die Büroflächen im Upper West wird das Unternehmen beibehalten.

