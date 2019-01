CBRE weitet Dienstleistungsangebot mit „Digital Advisory“ aus

Julian Hagenschulte

© CBRE

CBRE hat sein Dienstleistungsangebot im Bereich Digitalisierung ausgeweitet. Mit „Digital Advisory“ bietet CBRE künftig Beratung bei strategischen, taktischen und operativen Herausforderungen der digitalen Transformation. Die neue Dienstleistung richtet sich an alle involvierten Stakeholder (Investoren, Vermieter, Mieter, Entwickler, Finanzierer) und nahezu alle Assetklassen (Bürogebäude, Logistik, Handel, Hotels, Wohnimmobilien).

.

CBRE Digital Advisory versteht sich als strategischer Partner, um mittels neuer Technologien und Daten in allen Bereichen der Digitalisierung, von der Digitalisierung der Kundenschnittstelle und des Betriebs bis hin zu neuen, disruptiven Geschäftsmodellen, Wettbewerbsvorteile für ihre Kunden zu identifizieren und zu heben. Der Beratungsansatz legt großen Wert auf Co-Creation, – auf die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden über den kompletten Beratungsprozess hinweg – von der Strategie/Visions- und Konzeptentwicklung, Prototypentwicklung, bis hin zur Implementierung und Transformationsbegleitung.



Geleitet wird Digital Advisory von Julian Hagenschulte, Head of Digital Advisory, der seit Anfang 2018 bei dem Immobiliendienstleister tätig ist. Zuletzt verantwortete der Wirtschaftsinformatiker den Bereich Digital- und IT-Strategie bei Accenture und beriet dort Vorstände und Geschäftsführer, vor allem von Unternehmen aus der Finanzbranche, bezüglich digitalen Geschäftsmodellen, Digital-Strategie und digitaler Transformation.



„Unternehmen, die mittelfristig in der Immobilienbranche bestehen wollen, müssen sich mit der Digitalisierung detailliert auseinandersetzen. Ich freue mich deswegen sehr, dass wir mit unserem neuen Team ‚Digital Advisory‘ um Julian Hagenschulte unseren Kunden nun ein integriertes Beratungsangebot bieten können“, sagt Prof. Dr. Alexander von Erdély, CEO von CBRE in Deutschland.



„Viele Unternehmen in der Immobilienbranche fokussieren sich im Rahmen der Digitalisierung primär auf das Thema Effizienz. Die Wachstums- und Nutzerperspektive sowie die Möglichkeit über neue Geschäftsmodelle weitere Einnahmequellen zu entwickeln wird oftmals außer Acht gelassen. Aus unserer Sicht kann die Branche viel von anderen Branchen wie Automobil, Technologie- und High-Tech lernen, die den Kunden in den Vordergrund stellen und Digitalisierung & Innovation als Teil ihrer Geschäftsstrategie verstehen“, sagt Julian Hagenschulte, Head of Digital Advisory bei CBRE in Deutschland.