CBRE verstärkt sein NRW-Logistikteam mit Stefan Bendix

CBRE hat Stefan Bendix zum 1. Oktober als Director und Co-Team Leader Industrial & Logistics Leasing NRW am Standort Köln gewonnen. Er wird schwerpunktmäßig für das Ruhrgebiet zuständig sein und berichtet an Imad El Akrouche, Team Leader Industrial & Logistics Leasing NRW. Bendix verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung am Industrie- und Logistikimmobilienmarkt. Er war zuletzt als Team Leader & Director Industrial Agency bei Savills. Zuvor war er von 2007 bis 2018 für JLL tätig.

„Mit Stefan Bendix, seiner Erfahrung und seinem Netzwerk können wir die vielfältigen Chancen des Industrie- und Logistikimmobilienmarktes in Nordrhein-Westfalen noch gezielter für uns und unsere Kunden erschließen“, sagt El Akrouche.



„Durch die nun erfolgte weitere Verstärkung im Ruhrgebiet unterstreicht CBRE seine Ambition, als führender Partner für Industrie- und Logistikimmobilien in der Region aufzutreten“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics Leasing Germany.



Auch insgesamt setzt CBRE seinen Wachstumskurs in Nordrhein-Westfalen weiter fort. Erst kürzlich hat das Unternehmen seine Bürovermietungs- und -investmentteams in Köln deutlich ausgebaut [wir berichteten].