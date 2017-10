CBRE verstärkt mit Natascha Herbst Landlord Representation-Team

Natascha Herbst

CBRE baut das Landlord Representation Team weiter aus: Natascha Herbst (44) verstärkt als Associate Director am Standort Frankfurt seit 1. Oktober 2017 das Team um Mirko Czybik, Head of Landlord Representation. Damit folgt CBRE der Strategie, den wachsenden Bedarf von Investoren und Asset Managern an ein professionelles Vermietungsmanagement gewerblicher Immobilien mit erfahrenen Spezialisten in den fünf wichtigsten Kernmärkten Deutschlands (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München) konsequent bedienen zu können. Mit der Business Line Landlord Representation bietet CBRE seit 1. September dieses Jahres seinen Kunden neue Dienstleistungen bei der Vermietung von Gewerbeflächen an.

Natascha Herbst verfügt über nahezu 20 Jahre Vermietungserfahrung in und um die Mainmetropole Frankfurt. Zuletzt war sie als Senior Asset Manager Leasing beim Asset Manager Apleona GVA Argoneo tätig. Weitere Stationen waren unter anderem Aurelis und DIC Onsite, wo sie als Vermietungsmanagerin tätig war.