CBRE verstärkt Landlord-Representation-Team in Deutschland

CBRE baut seinen Bereich Landlord Representation in Deutschland weiter aus. Mit Neuzugängen in Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt wächst das Team gezielt in den Kernmärkten. Grund ist die steigende Nachfrage nach professionellem Vermietungs- und Asset-Management.

.

Bereits im April 2025 wurde der Standort Düsseldorf mit Julia Drews als Associate Director besetzt. In Hamburg wechselte Susanne Schick am 1. Juli intern in das Team und übernahm die Rolle als Associate Director. In Frankfurt kam zuletzt Frank Marko ebenfalls als Associate Director als zusätzliche Verstärkung für das bestehende Team an Bord. Alle berichten an Mirko Czybik, Head of Landlord Representation in Deutschland.



„Die weiter stark steigende Nachfrage nach einem professionellen Vermietungsmanagement und Asset Management Support durch Spezialistinnen und Spezialisten sowie ein Auftragsbestand in der Vermietung für mittlerweile mehr als drei Milliarden Euro Asset under Management macht dieses Wachstum möglich und nötig. Wir wollen unseren Kunden höchste Qualitätsstandards mit den besten Professionals bieten und setzen auf lange, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen sowie eine hohe Zufriedenheit unserer Kunden. Die lokale Präsenz in den Kernmärkten ist dabei ein wichtiger Schlüsselfaktor“, sagt Mirko Czybik.