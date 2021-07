CBRE verstärkt Geschäftsbereich Valuation Advisory Services

Kristine Kühn

CBRE hat Kristine Kühn zur Verstärkung seines Geschäftsbereichs Valuation Advisory Services engagiert. Vom Standort Frankfurt aus verantwortet die 34-Jährige seit Juli 2021 die Bewertung von Industrie- und Logistikimmobilien.

„Mit Kristine Kühn konnten wir eine wichtige Position optimal besetzen“, sagt Simon Ritsch, Head of Valuation Advisory Services Germany. „Neben ihrem Expertenwissen ist sie auch menschlich eine große Bereicherung für unser Team“, ergänzt Ritsch.



Vor ihrer Anstellung bei CBRE war sie knapp neun Jahre bei Knight Frank und DTZ Zadelhoff in Frankfurt tätig. Kühn studierte an der Technischen Universität in Darmstadt und schloss ihr Studium als Diplom Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen ab. Zudem ist sie Diplom-Immobilienökonom und Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und hat den Titel CIS HypZert (F) – Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke erworben.



„Industrie- und Logistikimmobilien haben in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Schub hinsichtlich ihrer Bedeutung bei vielen Investoren erfahren – eine Entwicklung, die aufgrund der Coronapandemie noch einmal an Fahrt gewonnen hat. Angesichts dieser sehr dynamischen Entwicklung wird die verlässliche Bewertung dieser komplexen Assetklasse mit ihren sehr unterschiedlichen Immobilientypen immer wichtiger“, sagt Kühn.