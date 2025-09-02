CBRE verstärkt Capital Markets-Team in Köln mit Dominik Sterflinger

Dominik Sterflinger

© CBRE

CBRE baut sein Kölner Capital Markets-Team weiter aus. Seit dem 1. September 2025 verstärkt Dominik Sterflinger als Director den Standort. Der Immobilienexperte bringt 16 Jahre Branchenerfahrung mit und soll die Betreuung im Marktgebiet Köln weiter intensivieren. Er wird an Georg Hölz, Head of Investment Düsseldorf & Region West, berichten.

Dominik Sterflinger war zuvor bei der BNP Paribas Real Estate GmbH tätig. Er verfügt über rund 16 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und ein weitreichendes Netzwerk mit Fokus auf Privatinvestoren.



„Wir freuen uns sehr, Dominik Sterflinger in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Expertise wird uns dabei helfen, unsere Marktposition im Rhein-Ruhr-Gebiet weiter auszubauen“, sagt Georg Hölz, Head of Investment Düsseldorf & Rhein-Ruhr.