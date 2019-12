Nvelop baut mit Hillwood 60.000 m²-Gewerbepark

Die tschechische Nvelop Real Estate plant ihr erstes Projekt in Deutschland. Gemeinsam mit Hillwood hat das Unternehmen einen Grundstücksteil von rund 120.000 m² im ehemaligen Fliegerhorst Langendiebach in Erlensee bei Hanau erworben. Verkäufer ist die Retro-Klassik GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. CBRE hat den Grundstücksankauf vermittelt.

.

Der ehemalige militärisch genutzte Fliegerhorst Langendiebach hat sich innerhalb der vergangenen sieben Jahre zu einem attraktivem Gewerbe- und Logistikpark entwickelt und damit den östlichen Bereich Frankfurts wesentlich aufgewertet. Auf dem Grundstück soll in vier Bauabschnitten ein Gewerbepark mit rund 60.000 m² Lager-, Produktions- und Büroflächen entstehen. Zwei unter Denkmalschutz stehende ehemalige Offiziersgebäude für Büroflächen und eine Kirche werden in das Konzept integriert. Baubeginn für die erste Phase wird im Frühjahr 2020 sein, die Fertigstellung dieser ersten Phase soll circa Ende 2020 erfolgen. Bei diesem Ankauf handelt es sich um die erste Projektentwicklung von Nvelop in Deutschland. Sowohl bei der Projektentwicklung als auch dem späteren Management der Liegenschaft ist Nvelop exklusiv für Hillwood tätig.



„In Zusammenarbeit mit Nvelop hat Hillwood hat eines der letzten entwicklungsfähigen Grundstücke im Frankfurter Umland erworben und wird dort hochwertige Gewerbeparkflächen mit Einheiten ab circa 2.500 m² zur Anmietung schaffen. Diese werden auch mittelständische Nutzer anziehen, die ansonsten in der Region kaum geeignete Flächen finden können. Aber auch Großmieter mit rund 15.000 m² pro Gebäude können Flächen in dem Park mieten“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE Deutschland.