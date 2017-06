NextPharma mietet 12.500 m² Logistikflächen in Wien Nord

Rund 12.500 m² Logistikflächen wird NextPharma Logistics, ein in der DACH Region tätiger Spezialist für Pharmalogistik, ab Sommer 2017 im neu errichteten Distributionszentrum in Großebersdorf bei Wien nutzen. Entwickelt und errichtet wurde die Halle E im Gewerbepark Eibesbrunn von der Kara Group of Companies, die Fertigstellung erfolgte Anfang des Jahres. CBRE war bei dieser Vermittlung sowohl für den Entwickler als auch für den Mieter NextPharma Logistics tätig und von beiden beauftragt. NextPharma Logistics erweitert mit der Neuanmietung in der Halle E des Logistikzentrums Wien-Nord seine Logistikkapazitäten um rund 100% und stellt in Aussicht, bei weiterem positivem Geschäftsverlauf auch noch angrenzende Flächen in den kommenden Monaten zu nutzen. Für den Standort sprechen sowohl die optimale Verkehrsanbindung als auch die Ausstattung der Logistikflächen: Das Lager hat 2 getrennte Klimazonen (15-25 C und 2-8 C), sowie einen Hochsicherheitstrakt für Betäubungsmittel.

