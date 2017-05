CBRE stellt Bewertungsgeschäft neu auf

CBRE strukturiert seinen Geschäftsbereich Valuation um. Künftig firmiert dieser als Valuation Advisory Services und setzt neben der klassischen Bewertung von Immobilien und Immobilienportfolios sowie der Begleitung von Kapitalmarktprojekten auf „innovative und digitale Produktentwicklungen“. Mit der Neustrukturierung will der Immobiliendienstleister sicherstellen, seinen Kunden lokale Experten vor Ort wie auch direkte Ansprechpartner für die einzelnen Assetklassen und neuen Services zu bieten.

.

„Angesichts unseres permanent wachsenden Kundenstammes und der dynamischen Marktentwicklungen ermöglicht uns die Neustrukturierung, die Bedürfnisse unserer Kunden noch schneller zu identifizieren und diese mit unseren integrierten Dienstleistungen zu bedienen. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mehrwert für unsere Kunden“, erklärt Simon Ritsch, seit vergangenem Jahr Head of Valuation Advisory Services bei CBRE in Deutschland.



Einen der wichtigsten Schritte bei der Weiterentwicklung der Dienstleistungen betrifft den Residential Bereich. Henrik Baumunk, ehemals Head of Residential Valuation, fungiert ab sofort als Head of Residential Services, das neben Valuation die Schwerpunkte Market Intelligence und digitale Produktentwicklung beinhaltet. Sandro Höselbarth hat die Funktion des Head of Residential Valuation übernommen und neben Andreas Polter mit Karina Melskens, ehemals Knight Frank und Cushman & Wakefield, eine weitere Teamleiterin für das Residential Valuation Team gewinnen können.