CBRE steigt bei Turner & Townsend ein

Die CBRE Group steigt mit steigt mit einer Beteiligung von 60 Prozent bei Turner & Townsend ein. Der Einstieg bei dem britischem Program-, Project- und Cost-Management-Unternehmen läßt sich der Immobiliendienstleister £960 Mio. kosten.

CBRE wird im Zuge der Transaktion einen Anteil von 60 Prozent für etwa 960 Millionen Pfund (1,1 Milliarden Euro) erwerben, wobei 55 Prozent bei Abschluss der Transaktion gezahlt werden. Turner & Townsend wird sein bestehendes Führungsteam und die Partnerschaftsstruktur behalten und weiter operativ unabhängig agieren. Die Bewertung von Turner & Townsend beläuft sich auf circa 1,6 Milliarden britische Pfund (1,9 Milliarden Euro).



Turner & Townsend bietet seinen Kunden in 46 Ländern Dienstleistungen aus den Bereichen Program-, Project- und Cost-Management sowie Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen deckt dabei drei Geschäftsfelder ab: Im Immobilienbereich (62 Prozent des Nettoumsatzes) bietet Turner & Townsend diese Dienstleistungen für Investoren und Nutzer aller Assetklassen an, darunter auch Rechenzentren und Life-Science-Immobilien; im Infrastrukturbereich (31 Prozent des Nettoumsatzes) vor allem Projekte in den Bereichen Verkehr, Umwelt und Energieerzeugung; im Bereich Natural Resources (sieben Prozent des Nettoumsatzes) werden unter anderem Projekte in den Themengebieten erneuerbare Energien, alternative Brennstoffe, flüssiges Erdgas und andere Projekte bearbeitet.



In dem zum 30. April 2021 abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich der Nettoumsatz von Turner & Townsend auf etwa 665 Millionen britische Pfund (780 Millionen Euro) und das bereinigte Ebitda auf etwa 124 Millionen Pfund (145 Millionen Euro).



„Diese Transaktion ist für unser Projektmanagement-Geschäft von großer Bedeutung„, sagt Bob Sulentic, Präsident und Chief Executive Officer der CBRE Group. “Wir sehen beträchtliche, langfristige Wachstumschancen im Projektmanagement, die unter anderem durch steigende öffentliche und private Infrastrukturinvestitionen und den Übergang zu einer CO2-neutralen Weltwirtschaft angetrieben werden. Turner & Townsend ist mit Abstand das beste Unternehmen, um unsere Wachstumsziele in diesem Bereich zu realisieren. Das Unternehmen wird außerordentlich gut geführt und verfügt über eine erstklassige Markenidentität, einen einmaligen Kundenstamm und eine Expertise, die unsere bereits vorhandenen Kompetenzen optimal ergänzt."



Nach Abschluss der Transaktion werden Vincent Clancy und das bestehende Managementteam von Turner & Townsend weiterhin das Tagesgeschäft leiten und alle Dienstleistungen auch in Zukunft unter der Marke Turner & Townsend anbieten. Die Finanzergebnisse werden innerhalb von CBRE Global Workplace Solutions (GWS) konsolidiert und ausgewiesen.