CBRE startet Spacespot in Berlin

CBRE gab heute den Start von Spacespot in Berlin bekannt – einer neuen digitalen Plattform, die kleinere und mittlere Unternehmen, Selbstständige und Freelancer mit intuitiven Filterfunktionen bei der Bürosuche und dem Aushandeln von Mietverträgen unterstützt.

Interessierten Unternehmen und Personen stehen sowohl klassische Büroflächen als auch Angebote verschiedener Flex-Office-Betreiber zur Auswahl. Das Einstellen und das Suchen von Objekten ist kostenlos, nur im Transaktionsfall fällt eine Vermittlungsprovision für die Eigentümer an. Spacespot bietet standardisierte Funktionen und wurde bereits erfolgreich in Oslo und Madrid eingeführt. Weitere Städte und Länder werden folgen. Spacespot ist eine von CBRE betriebene Plattform.



„Unser Marktplatz vereinfacht das Anmieten von Büroräumen, was für Unternehmen, denen es an Immobilienkenntnissen und Zeit fehlt, ein komplizierter Prozess sein kann. Mit unserer Plattform können die Mieter die Flächen finden, die ihren spezifischen Anforderungen am besten entsprechen und werden anschließend durch den Prozess der Mietvertragsverhandlungen geführt. Vermieter und Flex-Office-Betreiber profitieren hingegen von der gezielten Ansprache hochqualifizierter Mietinteressenten und einem effizienten und sicheren Mittel zum Aushandeln von Mietverträgen mit kleineren und mittelgroßen Unternehmen“, sagt Piotr Kolacz, Head of Spacespot bei CBRE.



Mit dem Einstellen von Büroflächen auf der Plattform können Vermieter die gesamte Kommunikation mit Interessenten erleichtern: Besichtigungstermine vereinbaren, Grundrisse teilen sowie Mietverträge aushandeln und verwalten. Flex-Office-Betreiber können ihre verfügbaren Schreibtische und Einzelbüros hochladen, sodass die potenziellen Mieter Angebote vergleichen und die optimale Lösung für ihr Unternehmen auswählen können.



„Spacespot wird den Markt für kleine und flexible Büroflächen modernisieren und kundenfreundlicher gestalten. Die webbasierte Plattform zur Selbstverwaltung der Flächen ist speziell auf die Bedürfnisse von Büromietern zugeschnitten und bietet so Transparenz und Effizienz. Es macht uns stolz, durch Nutzung digitaler Möglichkeiten für unsere Kunden und weitere Nutzer einen starken Mehrwert zu schaffen und so unser Engagement für kontinuierliche Investitionen in zukunftsweisende Technologien zu unterstreichen“, so Carsten Ape, Head of Office Leasing Germany.