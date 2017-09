CBRE startet mit neuer Business Line Landlord Representation

CBRE bietet seinen Kunden ab sofort neue Dienstleistungen bei der Vermietung von Gewerbeflächen. Mirko Czybik (44) übernahm am 1. September 2017 als Head of Landlord Representation Germany von Frankfurt aus die Verantwortung für den Aufbau und die Leitung des neu geschaffenen Bereiches bei CBRE. Damit erweitert CBRE das Angebot an Services und Beratungsdienstleistungen, um den wachsenden Bedarf von Investoren und Asset Managern an ein professionelles Vermietungsmanagement gewerblicher Immobilien zukünftig aus den fünf wichtigsten Kernmärkten Deutschlands (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München) heraus konsequent bedienen zu können.

Frankfurt Frankfurt am Main

Mirko Czybik verfügt über mehr als 20 Jahre Vermietungserfahrung in verschiedenen Positionen. Zuletzt war er im Führungsteam des Asset Managers Apleona GVA Argoneo als Head of Sales & Landlord Representation Germany tätig. Weitere Stationen waren Tishman Speyer, RREEF und DTZ Zadelhofff Tie Leung.



„Mit Mirko Czybik haben wir einen erfahrenen Spezialisten mit Asset Management- und Investoren-Expertise sowie mit einem hervorragenden Netzwerk gewinnen können. Wir sind uns sicher, dass er die ideale Besetzung für den Aufbau dieses wachsenden Geschäftszweigs ist. Der neue Geschäftsbereich Landlord Representation wird eine Schlüsselfunktion in der Zusammenarbeit mit unseren anderen Business Lines wie Capital Markets, Building Consultancy & Project Management sowie Workplace Consulting übernehmen und Investoren bereits in einer frühen Phase in vermietungsspezifischen Fragen beim Ankauf von einzelnen Assets und Portfolios beraten“, sagt Alexander von Erdély, CEO von CBRE in Deutschland.