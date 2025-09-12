CBRE stärkt Office-Leasing-Kompetenz mit zwei JLL-Branchenexperten

CBRE erweitert sein Office-Leasing-Team in Stuttgart mit zwei erfahrenen Branchenkennern. Sebastian Treier und Immo Schröder, beide zuvor bei JLL tätig, übernehmen ab März 2026 zentrale Rollen. Ziel ist die Stärkung des Serviceangebots im regionalen Bürovermietungsmarkt.

Ab dem 1. März 2026, werden Sebastian Treier (43) als Managing Director und Head of Office Leasing Stuttgart und Immo Schröder (53) als Senior Director das Team in Stuttgart verstärken.



Treier war seit 2010 für JLL tätig, zuletzt als Senior Team Leader Office Leasing Stuttgart, als stellvertretender Niederlassungsleiter sowie als Prokurist. Zudem ist er seit 2016 Lehrbeauftragter für Marketing und Marktforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen Geislingen. Schröder war seit 2011 bei JLL in Stuttgart, wo er zuletzt als Director / Prokurist Office Leasing tätig war. Davor war er von 2005 bis 2011 für Dr. Lübke Stuttgart aktiv.



Beide berichten an Carsten Ape, Head of Office Leasing Germany bei CBRE in Deutschland, der sich über den Neuzugang und das damit verbundene Netzwerk freut. „Sebastian Treier und Immo Schröder greifen auf eine langjährige Erfahrung zurück und verfügen über ein starkes Netzwerk am Stuttgarter Büroimmobilienmarkt. Gemeinsam werden sie das Dienstleistungssegment für unsere Kunden im Stuttgarter Raum weiter ausbauen und den Bereich weiter stärken", so Ape.