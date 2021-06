CBRE rückt auf Platz 122 der Fortune 500 vor

CBRE ist in diesem Jahr auf Platz 122 der Fortune 500 Liste 2021 der größten US-amerikanischen Aktiengesellschaften gestiegen. Im vorherigen Jahr befand sich das Unternehmen noch auf Platz 128.

.

„COVID-19 stellte uns 2020 vor eine noch nie dagewesene Herausforderung„, sagt Bob Sulentic, Präsident und Chief Executive Officer von CBRE. „Unser kontinuierlicher Aufstieg in der Fortune-Rangliste, insbesondere in einem Jahr mit derart herausfordernden Rahmenbedingungen, spiegelt die Leidenschaft unserer Mitarbeiter bei der Verwirklichung erstklassiger Ergebnisse für unsere Kunden wieder – trotz der gleichzeitigen großen Umwälzungen in ihrem persönlichen Leben. Wir könnten nicht stolzer auf die Art und Weise sein, wie unsere Mitarbeiter an dieser Herausforderung gewachsen sind.“



Das Unternehmen erzielte 2020 einen Gesamtumsatz von 23,8 Milliarden US-Dollar und vermittelte und begleitete Immobilienverkäufe und -vermietungen von mehr als 290 Milliarden US-Dollar. CBRE verwaltet mehr als 650 Millionen Quadratmeter an Gewerbeimmobilien sowie Unternehmensstandorten und verfügte zum 31. März 2021 über 124,5 Milliarden US-Dollar Assets under Management und 15,0 Milliarden US-Dollar an Immobilienprojekten in der Entwicklung.