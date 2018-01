CBRE Preuss Valteq: Hohe Fluktuation im Management

Jürgen Kreisel

Der CBRE Preuss Valteq GmbH, die den Bereich Building Consultancy und Project Management für CBRE in Deutschland verantwortet, scheinen die Leute davon zu laufen. Zum 31. Dezember verließen die beiden Geschäftsführer Prof. Dr. Norbert Preuß und Gerhard Wirth sowie die Führungskräfte Stefan Schwärzler und Mathias Geisler, die ihren Kollegen Peter Schuster mitnahmen, den Immobiliendienstleister. Erst im Oktober 2017 schlug Richard Weller, ehemaliger Senior Director und Head of Facility Management Consulting, neue Wege ein und wechselte als zweiter Geschäftsführer zur Alpha Immobilien Consulting GmbH [Richard Weller startet bei der Alpha Immobilien Consulting]. Ihm folgten wenige Wochen später Matthias Domke und Markus Messerschmidt, die als Senior Projektmanager bei Alpha IC starteten.

.

Ex-Drees & Sommer-Spezialist komplettiert Geschäftsführung

Jürgen Kreisel, zuvor 24 Jahre bei Drees & Sommer, davon 17 Jahre als Geschäftsführer, trat am 8. Januar 2018 bei dem wirtschaftlich-technischen Immobiliendienstleister in die Geschäftsführung ein. Norbert Preuß, der seit 2014 für CBRE tätig gewesen ist, als das von ihm gegründete Unternehmen Preuss von CBRE übernommen wurde, hat das Unternehmen zum 31. Dezember 2017 verlassen und ein neues Unternehmen gegründet. Das neue Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung von Projekten in Krisensituationen. Neben Preuß ist außerdem Geschäftsführer Gerhard Wirth ausgeschieden und zum Jahresauftakt in den Vorstand der Isaria Wohnbau gewechselt. Dort verantwortet er künftig den technischen Bereich.



Mittlere Führungsebene geschrumpft

Während sich CBRE-CEO Alexander von Erdély über die schnelle Neubesetzung in der Geschäftsführung durch Jürgen Kreisel freut, müssen allerdings noch weitere Führungspositionen neu besetzt werden, denn auch Stefan Schwärzler, ehemaliger Head of Technical Asset Management, und Mathias Geisler, ehemaliger Head of Project Management Berlin haben das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen und zum 1. Januar ein eigenes Dienstleistungsunternehmen gegründet. Die W+S Real Estate Services GmbH mit Sitz in München und einem Standort in Berlin fokussiert sich u.a. auf das Projektmanagement und -controlling sowie das technische und wirtschaftliche Objektmanagement, Revitalisierungs- und Instandhaltungsprojekte sowie An- und Vermietungsvorhaben. Mitgenommen haben die beiden Unternehmensgründer als Prokuristen zudem ihren Kollegen Peter Schuster mitgenommen.



Aktuell besteht damit die operative Geschäftsführung von CBRE Preuss Valteq aus Jürgen Kreisel, Jürgen Scheins, Mark Spangenberg, Dr. Gabriele Lüft, Jan M. Sander, Rainer Stiller und Bernd Weißbrodt. Von den drei Geschäftsführern, die für die strategische Ausrichtung zuständig waren, ist nach dem Weggang von Prof. Dr. Norbert Preuß und Gerhard Wirth somit nur noch Dr. Thomas Herr, der im Frühjahr 2017 zum EMEA Head of Digital Innovation von CBRE berufen wurde [Thomas Herr neuer EMEA Head of Digital Innovation bei CBRE], im Unternehmen tätig.