CBRE Market Outlook: Wie geht es weiter nach dem Immobilien-Rekordjahr 2017?

Rekorde wurden in fast allen Ländern Europas im Jahr 2017 bei Immobilieninvestments geschrieben – mit rund 286 Milliarden Euro erreichte das Investmentvolumen einen absoluten Höhepunkt. Wie geht es nach dem Rekordjahr weiter? Diese Frage analysierte und beantwortete Nick Axford, Head of Global Research, im Rahmen eines „Market Outlooks" im Wiener Hotel Bristol.

Nick Axford, seit mehr als zwanzig Jahren im Research bei CBRE, präsentierte die aktuellen Trends am europäischen Immobilienmarkt und zog, basierend auf diesen, die zu erwartenden Konsequenzen . Andreas Ridder, Geschäftsführer CBRE Österreich und Chairman CEE, sowie Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE Österreich, analysierten den österreichischen Markt und stellten fest: „Das Rekordinvestmentvolumen von 2017 wird in diesem Jahr nicht erreicht werden, aber wir rechnen mit einem guten Jahr; vor allem auch, da noch einige Deals, die 2017 gestartet wurden, im heurigen Jahr abgeschlossen werden sollten", so Ridder und Fichtinger,