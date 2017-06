CBRE managt gesamtes deutsches Telefónica-Portfolio

O2-Tower München

Der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland hat CBRE exklusiv mit dem strategischen Management seines vollständigen Immobilienportfolios – 1.300 Stores und 27 Offices – in Deutschland beauftragt. CBRE übernimmt damit sämtliche Leistungen des Corporate Real Estate für Telefónica Deutschland in den Bereichen Mietvertragsverwaltung, Steuerung des Facility Managements sowie Leistungen in den Bereichen Portfolio-, Strategie-, Projekt- und Transaktionsmanagement. TME Associates war im Rahmen des PMI-Gesamtprojektes des Bereichs Real Estate für die Telefónica auch für die Auswahl und Implementierung von CBRE beratend tätig.

„Die Neuausrichtung unseres Corporate Real Estate ist eine strategische Entscheidung. Mit CBRE haben wir einen Partner, der die Immobilienkompetenz mitbringt, um uns optimal in unserem Transformationsprozess und im Hinblick auf unsere Digitalisierungsstrategie zu unterstützen“, sagt Thorben Wolf, Head of Corporate Real Estate & Workplace Management bei Telefónica Deutschland.



„Wir freuen uns darauf, Telefónica bei der Servicevereinheitlichung und Portfoliooptimierung strategisch zu beraten“, sagt Martina Williams, Head of Client Solutions EMEA bei CBRE. „Das in diesem Umfang in Deutschland erste Mandat für integrierte Immobiliendienstleistungen verdeutlicht, dass die Bedeutung des ganzheitlichen Immobilien-Outsourcings erkannt wurde und mittlerweile auch am deutschen Markt nachgefragt wird“, so Williams weiter.