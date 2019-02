CBRE ist Fortunes „Most Admired Real Estate Company“

CBRE zählt seit wenigen Tagen auch die Bezeichnung „World’s Most Admired Real Estate Company“ von Fortune. Bereits seit sieben Jahren in Folge wird CBRE auf dieser Liste unter den Top-Unternehmen geführt, 2019 steht der Immobiliendienstleister zum ersten Mal in zwei Kategorien an der Spitze: People Management sowie Globale Kompetenz. Bei Service Qualität, Management Qualität, Innovation, finanzielle Stabilität, Unternehmenskennzahlen sowie langfristigen Investments belegte CBRE den zweiten Platz.

