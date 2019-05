CBRE schließt Integration von CBRE Preuss Valteq ab

Jürgen Scheins

© CBRE

CBRE hat mit der formaljuristischen Verschmelzung die Integration seines Tochterunternehmens CBRE Preuss Valteq GmbH abgeschlossen. Ab sofort übernimmt der Geschäftsbereich „Building Consultancy & Project Management“ in Deutschland die Zuständigkeiten des Tochterunternehmens. Die Abteilung ist Bestandteil des weltweiten Projektmanagement-Teams von CBRE. Der in Deutschland knapp 200 Mitarbeiter umfassende Geschäftsbereich wird durch Jürgen Scheins (48) verantwortet, der zuvor Geschäftsführer des Beratungsunternehmens war.

.

Das technisch-wirtschaftliche Beratungsunternehmen CBRE Preuss Valteq entstand Anfang 2017 durch den Zusammenschluss der zu CBRE gehörenden Unternehmen Preuss und Valteq, die beide 2014 von CBRE übernommen wurden [wir berichteten].



Die Abteilung Building Consultancy & Project Management berät Immobilieneigentümer und Immobiliennutzer in allen technisch-wirtschaftlichen Belangen bei der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb sowie dem Management ihrer Immobilien. Dabei wird technisches Expertenwissen mit spezifischem Immobilien-Know-how kombiniert.



„Wir haben die Integration von Preuss und Valteq in die CBRE-Familie langfristig geplant. Nach mehreren Schritten, zu denen auch die vorübergehende Gründung von CBRE Preuss Valteq gehörte, sind wir nunmehr am Ziel angelangt. Damit haben wir unser integriertes Dienstleistungsangebot rund um den gesamten Lebenszyklus der Immobilie nun auch juristisch unter einem Dach vereint“, erklärt Mark Spangenberg, COO bei CBRE in Deutschland.



„Für unsere Kunden bleiben die gewohnten Ansprechpartner und Dienstleistungen vollkommen bestehen. Vielmehr profitieren sie davon, dass unser integrierter Ansatz im Zusammenspiel mit anderen Dienstleistungsangeboten von CBRE nun inhaltlich und im internationalen Netzwerk noch besser umgesetzt werden kann“, ergänzt Jürgen Scheins, Head of Building Consultancy & Project Management bei CBRE in Deutschland.