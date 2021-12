CBRE IM kauft 142 Wohneinheiten in Berlin von Lakeward

CBRE Investment Management erwirbt für ein internationales Direktmandat 142 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.910 m² in Berlin-Mitte. Die Wohnungen verteilen sich auf fünf Gebäude in der Klara-Franke-Straße und sind Teil des vor drei Jahren fertig gestellten Stadtquartiers Mittenmang.

