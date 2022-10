CBRE IM gewinnt Bershka als Ankermieter für Glacis-Galerie

CBRE Investment Management hat 2.600 m² Einzelhandels- und Gastrofläche in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm vermietet. Neuer Ankermieter des Shopping Centers ist seit Anfang September das zur Inditex-Gruppe gehörende Young-Fashion-Label Bershka.

Bershka hat einen Mietvertrag über 900 m² abgeschlossen. Bei dem Store in Neu-Ulm handelt es sich erst um das 14. Geschäft der spanischen Modemarke in Deutschland. Nach Zara ist Bershka damit das zweite Konzept des spanischen Fashion-Unternehmens Inditex in der Glacis-Galerie. Das gastronomische Angebot wird durch Dunkin‘ Donuts, Immergrün und Danilas Chocobar ergänzt. Zudem hat das Sneaker- und Streetwear-Label Snipes seine Ladenfläche von 600 m² auf rund 1.500 m² erweitert. Als weiterer Mieter in der Glacis-Galerie hat vor Kurzem der Halong Salon de Beauté eröffnet.



„Mit den Neuvermietungen in der Glacis-Galerie konnten wir zielgruppengerecht unsere Sortimentsvielfalt erweitern und sind nach zwei herausfordernden Corona-Jahren wieder auf dem Weg in die Vollvermietung. Der Standort entwickelt sich sehr positiv: Die aktuellen Umsätze liegen rund 5 Prozent über dem Vorkrisenniveau 2019", so Tim Mayer, Head of Asset Management Retail bei CBRE Investment Management.



Die Glacis-Galerie in Neu-Ulm bietet 90 Geschäfte auf 27.800 m² Mietfläche. Das 2015 erbaute Shopping Center hat einen Einzugsbereich von knapp 740.000 Einwohnern. Zu den weiteren Ankermietern gehören unter anderem Rewe, H&M, C&A und Media Markt. CBRE Investment Management hatte das Objekt direkt nach Fertigstellung für eine Core-Strategie erworben. ECE Projektmanagement ist für die Vermietung und für das Center Management der Glacis-Galerie verantwortlich.