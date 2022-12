CBRE Investment Management (CBRE IM) hat Markus Wagenknecht zum 1. Oktober 2022 zum Head of Asset Management Logistics Germany ernannt. In der neu geschaffenen Position wird er das Asset-Management-Team für Logistik in Deutschland leiten, das zurzeit 40 Immobilien mit einem Wert von knapp 2 Milliarden Euro betreut.

