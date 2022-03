CBRE IM ernennt Marius Schöner zum Leiter des Bereiches Wohnimmobilien

Marius Schöner

© CBRE Investment Management/Fotostudio T.W. Klein www.tw-klein.com

CBRE Investment Management hat Marius Schöner zum Leiter der EMEA Residential Operator Division ernannt. Er ist damit ab sofort in der gesamten Region EMEA für die Umsetzung der Investmentstrategien im Wohnungssektor verantwortlich. Als Country Manager Germany leitet er außerdem weiterhin das Deutschlandgeschäftes von CBRE Investment Management.

.

In seiner neuen Rolle berichten alle Asset Manager im Bereich Wohnimmobilien in der Region EMEA an Schöner. Außerdem wird er maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Investment-Strategien für Wohnungsinvestments nehmen. Die neu geschaffene Position ist Teil der Entwicklung von CBRE Investment Management hin zu einem stärker sektorbezogenen operativen Ansatz. Dazu gehört auch eine neue Struktur, mit der die Geschäftsbereiche in die vier Sektoren Büro, Einzelhandel, Logistik und Wohnen gegliedert werden.



“In den letzten sieben Jahren hat Marius Schöner maßgeblich zum Erfolg von CBRE Investment Management beigetragen und unsere Expansion in Deutschland und Österreich vorangetrieben. Er wird eine Bereicherung für den von ihm verantworteten Bereich sein, den er aus Deutschland heraus und damit vom größten und gleichzeitig einem der attraktivsten europäischen Wohnungsmärkte aus leiten wird.“, so Rik Eertink, President – EMEA Real Estate Division.



Marius Schöner (51) verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Seit 2014 leitet er die Geschäfte von CBRE Investment Management in Deutschland und Österreich. In diesem Zeitraum vervierfachte sich das von CBRE Investment Management verwaltete Vermögen in diesen beiden Ländern von 900 Millionen auf 4 Milliarden Euro. Zuvor war Schöner bereits in paneuropäischen Führungspositionen bei Deka Immobilien, Morgan Stanley, Macquarie Global Property Advisors und BlackRock tätig.