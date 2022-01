CBRE IM baut „Leine-Center“ Laatzen um

CBRE Investment Management wird das Leine-Center in Laatzen bei Hannover teilweise erneuern und umgestalten. Zudem konnte das Unternehmen Aldi als neuen Ankermieter gewinnen.

.

Das neue Konzept für das 40.000 m² große Shopping Center in der Innenstadt sieht die Renovierung und Umgestaltung von rund 6.000 m² Einzelhandelsfläche und eine Erweiterung der Parkflächen vor. Ein zusätzlicher Ankermieter wurde bereits gesichert: ALDI Nord realisiert auf 1.600 m² Fläche sein neuestes Einzelhandelskonzept, das viele regionale Angebote und Produkte in Bio-Qualität vorsieht.



Die Umbauarbeiten sehen die Zusammenlegung von mehreren kleineren Flächen für den neuen Ankermieter und einen Umzug der aktuell dort angesiedelten Mieter innerhalb des Centers vor. Die Arbeiten beginnen im zweiten Quartal 2023 und werden voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen. Das Leine-Center wurde 1973 erbaut und 2016 zuletzt renoviert. Zu den Mietern gehören unter anderem REWE, expert, H&M und Spiele Max. Es wird von Unibail-Rodamco-Westfield betrieben.



„Das Leine-Center entwickelt sich mit dem Umbau zu einem zentralen Nahversorgungszentrum am südlichen Stadtrand von Hannover. Zusätzlich wertet das neue Einzelhandelskonzept von ALDI Nord den Standort weiter auf. Das Projekt fügt sich ein in unser Transformationsprogramm im Einzelhandelsportfolio, was wir vor rund zwei Jahren angestoßen haben“, sagt Tim Mayer, Head of Asset Management Retail, CBRE Investment Management.



CBRE Investment Management hat in diesem Rahmen im Jahr 2021 bereits Umbaumaßnahmen an mehreren Standorten angestoßen – darunter die Umstrukturierung des Sevens in Düsseldorf oder des Hanseviertels in Hamburg. Auch die Vermietungsleistung in ähnlichen Stadtteilzentren war trotz der Corona-Pandemie hoch. So konnte CBRE Investment Management beispielsweise mehr als 1.000 m² Mietfläche im Lurup Center und knapp 2.000 m² im Rahlstedt Center, beide in Hamburg, neu vermieten. Die Belegung der Einkaufzentren liegt damit weiterhin bei 90 bis 95 Prozent.