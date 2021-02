CBRE holt Stefan Striedl zurück

Stefan Striedl

© CBRE

Nach nur rund drei Jahren als Geschäftsführer bei Quincap Investment Partners [wir berichteten] kehrt Stefan Striedl (54) am 1. Mai als Managing Director zu CBRE zurück. Von 2002 bis 2018 war er bereits als Managing Director bei CBRE in München tätig und hat dort das lokale Capital Markets Team geleitet.

.

In seiner künftigen Rolle bei CBRE wird er gemeinsam mit Rainer Knapek die Aktivitäten der Münchner Niederlassung leiten und das weitere Wachstum vorantreiben sowie die lokale Capital Markets Abteilung in München unter der Leitung von Peter Tomas unterstützen. Striedl bringt rund 30 Jahre Erfahrung auf dem Immobilienmarkt mit sich und ist in der Branche, national wie international, außerordentlich gut vernetzt.