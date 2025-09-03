CBRE holt Flex-Space-Spezialisten Opalko ins Office-Leasing-Team

CBRE hat Sebastian Opalko als Associate Director Flex Advisory Specialist Germany in den Bereich Office Leasing berufen. Seit dem 1. September 2025 unterstützt er das Team am Standort Düsseldorf und berichtet direkt an Carsten Ape, Head of Office Leasing Germany.

.

Opalkos Aufgaben umfassen die projektbezogene Beratung von Nutzern, Betreibern von Co-Working-Spaces sowie Eigentümern und Investoren. Damit reagiert CBRE auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplatzmodellen und hybriden Lösungen, die Unternehmen helfen sollen, Flächen effizient zu nutzen und Mitarbeiterperformance zu steigern.



Der Immobilienexperte verfügt über mehr als zehn Jahre Branchenerfahrung in Deutschland und den USA. Zuletzt war er als Key Account Manager bei Design Offices tätig, wo er Unternehmen bei der Einführung flexibler Arbeitskonzepte begleitete. Frühere Stationen führten ihn in die gehobene Wohnimmobilienvermittlung in New York.



„Mit Sebastian Opalko gewinnen wir einen ausgewiesenen Spezialisten, der unsere Beratungsleistungen im Flex-Space-Segment weiter ausbauen wird“, sagt Carsten Ape.