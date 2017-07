CBRE Global Investors und Universal-Investment erwerben eine Immobilie in Miami Beach

CBRE Global Investors und Universal-Investment haben in Miami Beach, Florida eine hochwertige, voll vermietete Immobilie erworben. Das Objekt mit der Adresse 1111 Lincoln verfügt über eine Nutzfläche von rund 13.600 m² und eine breit diversifizierte Mieterstruktur. Der Erwerb wurde für einen Fonds abgeschlossen, der aufgelegt wurde für die Bayerische Versorgungskammer (BVK), einen der größten institutionellen Investoren Deutschlands.

Das vom Architekturbüro Herzog & de Meuron entworfene Objekt befindet sich am Eingang einer verkehrsberuhigten Einzelhandelspromenade, die als wichtigstes Einkaufsziel in Miami Beach gilt. Auch aufgrund der hohen Frequentierung durch Touristen gilt die Lage als wichtiger Standort für große Einzelhändler. Das Objekt besteht aus Büroflächen mit rund 9.000 m², einer ca. 4.800 m² großen Einzelhandelsfläche und einem Parkhaus mit Platz für 300 Autos sowie einer Eventfläche.



Dank der sehr guten Lage, der hohen Funktionalität und der renommierten Architektur gilt 1111 Lincoln als erstklassige Büro- und Einzelhandelsimmobilie auf der Lincoln Road. Die Einzelhandelsfläche zeichnet sich durch vollverglaste Fassaden, hohe Decken und eine an den Ansprüchen heutiger Mieter ideal angepasste Ladentiefe. Die Bürofläche umfasst eine neugestaltete Lobby und bietet flexible Nutzungsmöglichkeiten entweder als klassische Büroeinheiten oder als Großraumbüro. Zur außergewöhnlichen Architektur gehören auch Deckenhöhen von bis zu 4,3 Metern sowie einem unversperrten Blick auf Miami Beach. Eine sieben Meter hohe Sichtbetonkonstruktion bietet Einzelhandelsflächen sowie Autostellplätze und eine einzigartige Open-Air Event Fläche an.



„Miami bleibt weiterhin ein durch eine schnell wachsende Bevölkerung und ein anhaltend steigendes Arbeitsplatzangebot gekennzeichneter Standort, und gilt als eine etablierte ‚Gateway City' mit guten langfristigen Wachstumsaussichten„, so Alexander Tannenbaum, Geschäftsführer bei Universal- Investment und verantwortlich für die Immobiliensparte. „Das dicht besiedelte Miami Beach ist eine beliebte Touristen-Location, die Einzelhändlern eine ganzjährig stabile Nachfrage verspricht. Vor dem Hintergrund der Fertigstellung des nahegelegenen neugestalteten und erweiterten Miami Beach Convention Centers im Verlauf dieses Jahres ist ein weiterer Aufschwung für den Standort absehbar.“