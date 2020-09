CBRE GI vermietet in Bingen 16.000 m² an Amazon

CBRE Global Investors (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">CBRE Global Investors hat eine Logistikimmobilie mit 16.000 m² Gesamtfläche in Bingen am Rhein an Amazon vermietet. Der Onlineversandhändler hat einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren unterzeichnet. „Natürlich konnten wir während der Corona-Pandemie ein starkes Wachstum im Online-Handel beobachten. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Logistikimmobilien an etablierten Standorten in ganz Europa wurde dadurch noch befeuert. Mit Amazon als Mieter haben wir einen starken Partner für uns gewonnen“, sagt Tore Gehres, Head of Asset Management Logistics bei CBRE Global Investors, die bei der Vermietung von CBRE beraten wurden.

