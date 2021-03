CBRE GI vermietet 5.000 m² im Airpark Berlin

Der Assetmanager kann neben seinem Vermietungserfolg über 16.000 m² in Dietzenbach auch einen neuen Mieter im Berliner Airpark begrüßen. Die Geis Gruppe mietet langfristig 5.000 m² in dem Logistikpark in der Hauptstadt, wodurch der Park fast vollvermietet ist.

.

CBRE Global Investors hat einen weiteren Mieter für den erst Ende letzten Jahres erworbenen Airpark Berlin gesichert: Die Geis Air + Sea GmbH, Tochterunternehmen des internationalen Speditions- und Logistikunternehmens Geis Gruppe, hat rund 5.000 m² Fläche langfristig angemietet.



CBRE Global Investors hatte den hochmodernen Logistikpark der neuesten Generation Ende 2020 für das Mandat der Zurich Gruppe von der Patrizia AG erworben [wir berichteten]. Drei der vier Gebäude der letzten Bauphase mit jeweils rund 5.000 m² Fläche sind gerade erst fertiggestellt worden und bereits vermietet. Insgesamt umfasst der Airpark Berlin rund 83.000 m² Fläche. Zu den bereits im Airpark ansässigen Unternehmen gehören Bringmeister, Dachser, PUK, Streiff & Helmold und Dürkop.



„Mit Geis Air +Sea sind wir nun kurz vor Vollvermietung des Airparks“, sagt Tore Gehres, Head of Asset Management Logistics bei CBRE Global Investors. „Wir bauen auf einen gesunden Mietermix bestehend aus Unternehmen der Industrie-, Lebensmittel- und Logistikbranche, der uns langfristig Einnahmen sichert.“



Der Airpark Berlin befindet sich 30 Minuten von der Berliner Innenstadt und nur wenige Kilometer vom Flughafen Schönefeld sowie vom neuen internationalen Flughafen Berlin Brandenburg entfernt. Er liegt direkt an der Autobahn A113 und bietet Zugang zum Zentrum Berlins sowie zu überregionalen Verkehrsrouten.