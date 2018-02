CBRE GI verkauft Hamburger K1 an Triuva

Am Kaiserkai 1

CBRE Global Investors hat das Büroprojekt K1 in der Hamburger HafenCity an Triuva verkauft, die die Immobilie im Auftrag eines institutionellen Investors erworben haben.

.

Das im Jahr 2008 errichtete K1 mit der Adresse Am Kaiserkai 1 ist ein modernes, achtgeschossiges Büro- und Geschäftshaus mit rund 10.000 m² Mietfläche. Im Erdgeschoss befinden sich Gastronomie- und Einzelhandelsflächen. Aufgrund seiner zentralen Lage zwischen Sandtor- und Grasbrookhafen bietet das Gebäude eine der besten Büroadressen in der HafenCity. Die Marco-Polo-Terrassen und die Elbphilharmonie befinden sich in direkter Nähe. Derzeit nutzen zehn Mieter das Gebäude.



Die Hamburger HafenCity ist aktuell das größte innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt in Europa. Auf rund 157 Hektar des ehemaligen Freihafens entstehen bis zu den 2030er-Jahren Wohneinheiten für bis zu 14.000 Personen, bis zu 3.000 Hotelzimmer und Arbeitsplätze für bis zu 45.000 Menschen vornehmlich im Büro- und Dienstleistungssektor. Darüber hinaus wird die HafenCity Universität hier ihren Sitz haben.



Triuva wurde bei dieser Transaktion von Ashurst (rechtlich) und Arcadis (technisch) beraten.