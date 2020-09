CBRE GI erleichtert Officefirst um Münchner „Pontis Haus“

CBRE Global Investors hat für einen paneuropäischen Fonds das „Pontis Haus“ im Zentrum von München erworben. Das Objekt in der Arnulfstraße 25-27 verfügt über rund 18.000 m² Mietfläche, einen begrünten Innenhof sowie eine Tiefgarage mit 159 Stellplätzen. Die Büroimmobilie in der Nähe der Innenstadt sowie des Haupt- und Omnibusbahnhofs ist vollvermietet. Bisheriger Eigentümer des 1992 Gebäudes war die Officefirst Real Estate GmbH.

„Die starke Nachfrage nach Büroflächen in München, gepaart mit einer Leerstandsquote von unter einem Prozent, der Innenstadtlage und dem eingeschränkten Flächenangebot auch in der Zukunft, machen dieses Objekt zu einer seltenen Investitionsgelegenheit. Mit Wertsteigerungspotenzial durch Modernisierung und aktives Asset Management, erfüllt die Immobilie die Investitionskriterien des Fonds ideal“, sagt Sebastian Ehrhardt, Head of Transactions, Germany bei CBRE Global Investors.



Der Investor wurde bei der Transaktion von Arcadis, CBRE und Linklaters beraten; der Verkäufer von Cushman & Wakefield und Hengeler Mueller.